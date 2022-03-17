Toyota Land Cruiser и судно на воздушной подушке загорелись после столкновения на льду Байкала

Два транспортных средства – внедорожник Toyota Land Cruiser и судно на воздушной подушке «Хивус» столкнулись сегодня вечером на льду пролива Малое море озера Байкал, в результате – произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В результате бокового столкновения судна на воздушной подушке «Хивус» и внедорожника Toyota Land Cruiser произошло воспламенение. К месту были направлены спасатели МЧС России. На момент их прибытия оба транспортных средства выгорели полностью, пострадавших нет», – рассказали в минисерстве.

Авария произошла вне ледовой переправы. Обстоятельства случившегося будут устанавливать сотрудники ГИМС МЧС России и правоохранительные органы.