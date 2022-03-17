Ремонт улицы Седова в Иркутске начнется в апреле

Он пройдет в два этапа. С 20 апреля по 30 сентября планируется отремонтировать участок от улицы Байкальская до улицы Провиантская.

Подрядчик заменит дорожное покрытие проезжей части и тротуаров, бордюры, восстановит освещение, обустроит автобусные остановки. Также будут установлены ограждения и дорожные знаки, нанесена разметка. Планируется увеличение количества полос на перекрестках при съезде на Академический мост.

– Сейчас водители поворачивают с улицы Седова на Академический мост на разрешающий сигнал светофора. При этом движение по Седова осуществляется в одну полосу. Мы планируем перенести светофорный объект, а также сделать на данном участке дополнительную полосу для поворота на Академический мост, что позволит увеличить пропускную способность по улице Седова. При этом, нормативная ширина полос в 3,25 метра будет соблюдена, – рассказал заместитель начальника отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Киселев.

В феврале определены подрядчики по ремонту улицы Депутатской (на участке от улицы Ширямова до путепровода «Релейный завод»), автодороги от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца на улице Байкальской и объездной дороги в микрорайоне Университетский.

– Хочу особо подчеркнуть: в этом году мы намерены выполнить все свои социальные обязательства перед горожанами, а также весь комплекс работ по национальным проектам. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируем 14 объектов. Самые крупные среди них – участки улиц Шевцова, Профсоюзной, Волгоградской, Воровского. Также планируется ремонт 3-го пускового комплекса Академического моста, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Всего в 2022 году в Иркутске отремонтируют более 20 километров дорог.