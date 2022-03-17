Стало известно о гибели еще двоих жителей Иркутской области во время спецоперации на Украине

Стало известно о еще двоих жителях Иркутской области, погибших во время спецоперации на Украине, – ими оказались 20-летний Павел Хандаров из Усть-Удинского района и 33-летний Валерий Березовский из Иркутского района.

О гибели Павла Хандарова сообщил мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов. Указом президента России военослужащий награжден орденом Мужества посмертно. Администрация района окажет всю необходимую помощь семье погибшего.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов рассказал о гибели Валерия Березовского. Военнослужащий пошел в Армию в возрасте 25 лет, служил в танковых войсках в Забайкальском крае. В феврале 2020 года вернулся в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где служил до марта 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что на Украине погибли 25-летний Роман Лазарев из Черемховского района, 29-летний Алексей Шанаров из Нукутского района, 21-летний житель Чунского района Илья Василенко, 27-летний иркутянин Николай Шумицкий. Кроме того, мэр Братска сообщил о гибели четверых местных жителей: отдали свои жизни, защищая жителей Донбасса, Алексей Бельков, Петр Терешонок, Илья Кубик, Виталий Голубев.