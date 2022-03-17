Восемь человек пострадали при столкновении Toyota Land Cruiser и «Хивуса» на Байкале

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что при столкновении Toyota Land Cruiser и судна на воздушной подушке на льду пролива Малое море озера Байкал пострадали восемь человек.

«По уточненной информации в результате столкновения внедорожника с СВП «Хивус» на льду Байкала пострадали восемь человек, все легкой степени тяжести, госпитализированных нет», – рассказали в министерстве.

Напомним, авария произошла сегодня вечером. В результате столкновения транспортные средства загорелись и выгорели полностью. В причинах случившегося будут разбираться МЧС и правоохранительные органы.