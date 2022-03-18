Прогноз: доллар может вернуться к 90?

Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность и санкции Запада, у национальной валюты России есть причины для укрепления, подчеркивают эксперты БКС Инвестиции.



10 марта, на пике валютной паники, курс доллара поднимался до 121,5, а евро — до 132,5. На глобальном валютном рынке Forex 7 марта, в общероссийский выходной, валютные пары USD/RUB и EUR/RUB в моменте прокалывали 170+. Спустя неделю на рынке наблюдается поэтапное восстановление рубля в направлении 100 за доллар и 110 по евро. При этом велика вероятность дальнейшего укрепления рубля. Курс USD/RUB способен вернуться даже к отметке 90, считают эксперты БКС и приводят шесть причин:

• Санкции Запада привели к риску перебоев поставок сырья по широкой номенклатуре, от энергоносителей и металлов до удобрений и продовольствия. Как результат — мощный рост товарных фьючерсов. Даже с учетом временного сокращения самих объемов внешнеторгового оборота России как лидирующего экспортера, ценовая компонента торгового баланса позволяет рассчитывать на сохранение российского профицита. А это залог крепости рубля.

• Россия ответила контрмерами, призванными стабилизировать финансовую систему — запрет на трансграничное движение капитала, запретительные барьеры кредитного рынка и мотивирующие ставки по депозитам через ключевую ставку ЦБ в 20%. Все это привело, по сути, к остановке оттока капитала из банковской системы. По данным крупнейших банков страны, лишь за первые дни марта приток наличности на счета превысил 2 трлн руб.

• Снижен международный туристический трафик из России, что в весенне-летний сезон значительным образом сокращает давление на рубль. Всплеск спроса на импорт также имеет свои пределы, данные СберИндекса наглядно отражают затухание ажиотажа. Потребности реализуются, а удорожание ограничивает покупки непродовольственных товаров.

• Компании продают 80% экспортной выручки, удовлетворяя весь спрос на валюту со стороны импортеров. По нашим оценкам, данная мера может составить $1,5–2 млрд в сутки дополнительного предложения инвалют.

• Монетарный драйвер нацвалюты — ужесточение ДКП Банком России, вызванное инфляционным скачком, априори играет на стороне рубля. Несмотря на то, что повышения ставки с 20% на пятничном заседании регулятора может не произойти, возможно, относительно высокая стоимость фондирования сохранится дольше, чем это было в прошлый кризис 2014–2015 гг. По валютным вкладам, напротив, ставки могут быть скорректированы быстрее, если ситуация с ликвидностью в системе примет устойчивый и более прогнозируемый характер. Вот на изменении спреда ставок рубль, вероятно, и получит преимущество.

• Наконец, многое упирается в разрешение острой обстановки на Украине. Очевидно, как было раньше, не будет. Однако постепенное урегулирование вопроса снизит неопределенность, а влияние санкционного давления может быть уже исчерпано. Если оценивать геополитическую риск-премию в стоимости рубля, то она значительно превышает 10%. Про акции и говорить не приходится.