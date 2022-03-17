В Иркутске стартовало обучение второго потока Академии IT

Во второй поток целевой программы дополнительного образования Академия IT зачислены 100 студентов, имеющих наилучшую успеваемость, навыки исследовательской деятельности и положительные отзывы преподавателей. Сегодня, 17 марта, компания En+ Group объявила о начале их обучения.

Официальный старт состоялся в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). В мероприятии приняли участие топ-менеджеры компании En+ Group и руководство ИРНИТУ. Представители бизнеса и вуза встретились со студентами, рассказали об основных направлениях развития энергетики и металлургии, порядке обучения, а также ответили на поступившие вопросы.

По результатам отбора во второй поток Академии IT зачислены 100 студентов, имеющих наилучшую успеваемость, навыки исследовательской деятельности, положительные отзывы преподавателей. Продолжительность обучения по программе составляет два с половиной года и включает специальные курсы, мастер-классы и лекции от представителей крупнейших IT-компаний, а также экспертов En+ Group. Чтобы студентам лучше понять специфику профессии, запланированы посещения предприятий энергохолдинга, стажировка в подразделениях En+ Digital, разработка совместно с наставниками проектов и их защита.

На втором этапе обучения для учащихся предусмотрена дополнительная стипендия, на последнем курсе по желанию они могут работать в компании неполный рабочий день. А по окончании выпускников ждет гарантированное трудоустройство в En+ Digital, конкурентная заработная плата и различные социальные гарантии.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

- Сегодня развитие информационных технологий является приоритетным во всем мире. При этом создание и применение новых IT-решений невозможно без талантливых и увлеченных людей. Уверен, что Академия IT позволит раскрыть потенциал студентов, воплотить самые смелые идеи в сфере высоких технологий на предприятиях En+ Group.

Александр Герасименко, генеральный директор En+ Digital:

- Работодатели активно конкурируют за уникальных специалистов и в этом плане En+ Digital есть что предложить. Прежде всего, индивидуальный подход к сотрудникам, гибкий график, возможность удаленной работы, достойная заработная плата и множество других преимуществ. Еще на этапе обучения студенты чувствуют себя частью команды единомышленников, где можно всегда получить помощь и поддержку.

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ:

- Современная молодежь прекрасно понимает важность постоянного саморазвития, получения дополнительных знаний. ИРНИТУ всегда заинтересован в том, чтобы его выпускники находили себя в выбранных специальностях. В этом плане Академия IT является уникальной программой, поскольку позволяет одновременного осваивать теоретическую базу и получать практические навыки. Уверен, что обучающиеся сделали правильный выбор.

Образовательные программы En+ Group ведутся по инициативе основателя компании Олега Дерипаски с момента создания им бизнесов. Предприниматель уделяет пристальное внимание обучению молодых специалистов, используя для этого передовые практики и технологии. Начиная свой путь по карьерной лестнице в родном регионе, уже с первых дней они вносят значительный вклад в развитие компании.

Академия IT – программа дополнительного образования для студентов, обучающихся по специальностям, связанным с информационными технологиями. Она проводится на базе ИРНИТУ с 2021 года. За это время заявки для участия в проекте подали около 300 человек. В текущем году количество желающих пойти в академию, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в En+ Group увеличилось почти вдвое. Главной целью Академии IT является укрепление кадрового потенциала в энергетики и металлургии, содействие талантливой молодежи в профессиональном становлении и развитии. Из 100 студентов первого потока, принятых в 2021 году, во второй этап прошли и продолжают обучение 22 наиболее перспективных студента.