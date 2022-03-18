Системообразующие российские предприятия смогут получить льготные кредиты под 11%

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому системообразующие предприятия страны смогут получить льготные кредиты в российских банках под 11%, сообщает пресс-служба минпромторга.
«Системообразующие организации смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев размером до 10 млрд рублей и 30 млрд на группу лиц. Важно, что по отдельным решениям правительства Российской Федерации возможно увеличение лимитов. Ставка для предприятий составит 11% годовых. А Минпромторг России сможет компенсировать банкам недополученные доходы, эквивалентные 12% ставки кредита», – рассказали в министерстве.
По мнению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, «механизм льготного субсидирования оборотных средств системообразующих организаций поможет избежать возникновения кассовых разрывов и повысит устойчивость ключевых для российской экономики предприятий».