Системообразующие российские предприятия смогут получить льготные кредиты под 11%

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому системообразующие предприятия страны смогут получить льготные кредиты в российских банках под 11%, сообщает пресс-служба минпромторга.

«Системообразующие организации смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев размером до 10 млрд рублей и 30 млрд на группу лиц. Важно, что по отдельным решениям правительства Российской Федерации возможно увеличение лимитов. Ставка для предприятий составит 11% годовых. А Минпромторг России сможет компенсировать банкам недополученные доходы, эквивалентные 12% ставки кредита», – рассказали в министерстве.

По мнению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, «механизм льготного субсидирования оборотных средств системообразующих организаций поможет избежать возникновения кассовых разрывов и повысит устойчивость ключевых для российской экономики предприятий».

Системообразующие предприятия – это предприятия, представляющие исключительную важность для стабильного функционирования российской промышленности. Включение организаций в перечень осуществляется на основании отраслевых показателей по предложениям Федеральных органов исполнительной власти, а также по представлению исполнительной власти, государственных корпораций или высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли (численность сотрудников, количество производимой продукции, объем оборотного капитала). Также это могут быть градообразующие предприятия, оказывающее существенное влияние на развитие региона, предприятия осуществляющие разработки и внедрение критических технологий, разработки критически важного программного обеспечения и другие.