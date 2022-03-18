Кобзев потребовал предусмотреть сценарии корректировки регионального бюджета

В настоящее время поступления в бюджет и финансирование принятых бюджетных обязательств осуществляются в плановом режиме, заявил глава Иркутской области Игорь Кобзев на заседании штаба по стабилизации экономики региона. Но он потребовал оценить сценарии развития финансовой ситуации и предусмотреть резервы на внеочередные меры.

Губернатор подчеркнул, что Правительство Приангарья сейчас уделяет большое внимание финансовому обеспечению социально значимых расходов областного бюджета. Выполняются все обязательства по социальным выплатам, по финансированию здравоохранения, образования, социальной сферы, выполнению строительных работ по возведению новых школ, детских садов, учреждений здравоохранения, коммунальной инфраструктуры.

– Сегодня невозможно оценить, насколько сильно ударит по нашим налогоплательщикам сложившаяся ситуация. Исходных данных пока недостаточно, но мы должны уже сейчас выдать первичный прогноз по корректировке регионального бюджета, – сказал Игорь Кобзев и поручил минфину региона подготовить варианты финансового развития ситуации.

Губернатор акцентировал внимание на том, что в нынешних условиях остро встает вопрос о необходимости создания резерва средств, который позволит обеспечить исполнение непредвиденных первоочередных расходов. Областным Правительством проведен анализ незаконтрактованных средств по состоянию на 1 марта 2022 года для принятия решения создании необходимого финансового резерва.

Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении 16 марта выразил уверенность, что доходов федерального бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов и Центральному банку не придется печатать деньги. Тем не менее, правительство РФ готовится к разным вариантам развития ситуации, поэтому Минфин откроет каждому субъекту РФ безусловную кредитную линию с погашением до конца года в размере 10% от общего объема их доходов.