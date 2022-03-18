Держатели российских еврооблигаций получили выплаты в долларах

На рынке появились подтверждения, что купонные выплаты по российским суверенным облигациям были получены в долларах, а не в рублях, как предполагалось ранее. Выплаты в американской валюте были получены банком-корреспондентом JPMorgan, обработаны, после чего он перевел средства платежному агенту Citi, сообщил в четверг источник Reuters, знакомый с ситуацией.



По его словам, полученный платеж был в долларах США, и после зачисления платежному агенту эти денежные средства будут проверены и распределены между всеми держателями российских еврооблигаций.

Источник сообщил, что обязанность JPMorgan как иностранного банка-корреспондента заключается в обработке платежей, но, учитывая обстоятельства, также необходимо проконсультироваться с властями, прежде чем делать это. Отказ от обработки платежа повредил бы держателям облигаций, отметил источник.

В четверг Минфин РФ сообщил, что осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям в долларах. Ранее рейтинговое агентство Fitch прогнозировало дефолт России из-за выплаты держателям долларовых облигаций долга рублями.