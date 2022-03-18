ИНК продолжит строительство Иркутского завода полимеров, несмотря на новые экономические условия

ООО «Иркутская нефтяная компания» продолжает строительство Иркутского завода полимеров, стройка не останавливалась ни на минуту, продолжит компания и реализацию социально значимых проектов, заявила в Усть-Куте 16 марта генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

В Усть-Куте 16 марта состоялась встреча генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых с представителями местной власти и общественных организаций, а также победителями гранатового конкурса ИНК. Участники обсудили социальную помощь детям-инвалидам, которые в настоящее время являются студентами вузов и техникумов, организацию обучения специалистов рабочих профессий и профильных специальностей на базе усть-кутских учебных заведений и иркутских вузов, и другие вопросы.

Руководство ИНК подчеркнуло, что конкурсы на получение грантов, помощь общественным организациям и прочие проекты компании будут и в новых экономических условиях реализовываться в полном объеме и при прежнем финансировании. Так, с 15 марта по 25 апреля проходит грантовый конкурс ИНК «Район моей мечты» для общественных и некоммерческих организаций, ТСЖ, ТОС, учреждений культуры, образования, здравоохранения и соцзащиты Усть-Кутского района. Организаторы выберут не менее 4 проектов, средства грантов пойдут на благоустройство городской среды.

Также Марина Седых сообщила, как в настоящее время проходит строительство Иркутского завода полимеров – крупнейшего инвестиционного проекта в Восточной Сибири. «Стройка не останавливается ни на минуту, мы даже перешли на круглосуточный режим, чтобы быстрее все построить и достроить. Речи о выживании компании нет вообще, речь идет только о дальнейшей работе и развитии компании», – подчеркнула генеральный директор.

Сейчас, несмотря на изменившуюся из-за санкций экономическую ситуацию, на стройплощадке работают более 3 000 специалистов из Усть-Кута, Иркутска и других городов. Прогресс проекта достиг 50%. Продолжаются работы по бетонированию фундамента, монтажу железобетонных колонн. На заводе полимеров также реализуется активная фаза монтажа металлоконструкций.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы – более 11 тыс. чел.