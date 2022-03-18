Николай Дмитриев, ИРГАУ: В сельском хозяйстве Приангарья кризисной ситуации нет

Ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев, в качестве эксперта принял участие в круглом столе, на тему: «Подготовка к посевной в Иркутской области». Как Иркутская область готовится к посевной, где планирует брать семена и чем защищать урожай от нашествия вредителей, рассказали эксперты в пресс-центре газеты «Областная».

Все спикеры отметили высокий уровень подготовки к проведению сезонных полевых работ. И научная и материальная база агропромышленного комплекса региона имеет все предпосылки для успешной посевной.

Заместитель министра регионального сельского хозяйства отметил, что Иркутская область на сегодняшний день имеет полный запас семенного фонда по зерновым и зернобобовым культурам. Министерство ведет мониторинг цен на ГСМ.

– В целом область готова к проведению сезонных полевых работ. Есть опасения в увеличении сроков поставки запасных частей на импортную технику, – рассказал Павел Матрунчик.

Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской области Михаил Никитченко дополнил, что готовность по тракторам, сеялкам, культиваторам и другой посевной технике составляет 91-92% . То есть готовность к посевной кампании достаточно высока.

Ректор ИРГАУ Николай Дмитриев обратил внимание на то, что в Иркутской области получать стабильный урожай без применения минеральных удобрений невозможно. Наши почвы хорошо на них реагируют, но удобрение почв должно быть вовремя и в меру. Те материальные ресурсы, что были вложены в сельскохозяйственное производство в предыдущие годы, уже дают стабильный результат.

– Единственное опасение – за семена плодоовощных культур, которые к нам поступали из Голландии. Но я убежден, что правительство страны и Иркутской области смогут решить эти вопросы, поскольку есть и другие поставщики. Мы полностью обеспечены семенами картофеля. ИРГАУ вывел два новых сорта, которые в ближайшее время будут внедрены. Сейчас главное, чтобы сложились оптимальные погодные условия, – прокомментировал Николай Дмитриев.

Несмотря на определенные изменения в экономике, в сельском хозяйстве региона кризисной ситуации нет, считает ректор Иркутского ГАУ.

– Мы имеем достаточно хорошую семенную базу, в том числе, районированных семян, которые дают высокий урожай. Приобретена высокоточная техника, применяются современные методы ведения сельского хозяйства. У области богатый опыт и научно-материальная база, сельхоз товаропроизводители работают на высоком профессиональном уровне. Главное, не поддаваться панике и не придумывать сложностей, – подчеркнул Николай Дмитриев.