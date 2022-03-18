РУСАЛ представил первый в России добровольный отчет об участии в реализации федерального проекта «Чистый воздух»

Отчет об участии в федеральном проекте «Чистый воздух» РУСАЛ представил на крупнейшем российском экологическом форуме «Чистая страна», который ежегодно проводится в технопарке «Сколково». Документ содержит подробную информацию о ходе и результатах программ, реализуемых компанией в рамках федерального проекта начиная с 2019 года, рассказали SIA.RU в компании.

В реализации федерального проекта «Чистый воздух» участвуют три предприятия компании – Красноярский, Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. В отчете отмечается, что совокупные выбросы загрязняющих веществ этих предприятий сократились по сравнению с отправными показателями (2017 г.) на 9,7 тыс. тонн, в том числе веществ I-II класса опасности – более чем на 1,5 тыс. тонн, а фактические затраты составили 7,8 млрд рублей. Общий объем капитальных затрат РУСАЛа, которые предусмотрены на мероприятия проекта «Чистый воздух» на Братском, Новокузнецком и Красноярском алюминиевых заводах до 2024 года, составляет 16,4 млрд рублей.

Основные мероприятия, выполняемые РУСАЛом в ходе проекта «Чистый воздух», это расширение применения технологии электролиза «ЭкоСодерберг», внедрение технологии новой анодной массы с пониженным содержанием вредных полиароматических веществ, строительство новых и модернизация существующих газоочистных установок, а также целый комплекс мероприятий по оптимизации управления производством. Программы повышения экологической эффективности заводов включены в комплексные планы Красноярска, Братска и Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденные Минприроды России. Кроме того, все три завода-участника федерального проекта от РУСАЛа участвуют в масштабной программе экологической перестройки, рассчитанной до 2030 года и нацеленной на кратное снижение выбросов, в том числе фторидов и бенз(а)пирена.

Как отметила директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, «открытый диалог с местным сообществом по вопросам влияния нашей производственной деятельности на окружающую среду является важной частью экологической политики компании. РУСАЛ стремится своевременно предоставлять всем заинтересованным сторонам достоверную информацию, выявлять их ожидания от природоохранных мероприятий и вовлекать в обсуждение и решение вопросов охраны окружающей среды в самых разных форматах. Компания использует практику регулярных встреч с общественностью для обсуждения проектов экологической модернизации своих предприятий. И выход в свет первого добровольного отчёта об участии в федеральном проекте «Чистый воздух» – содержательный вклад в обеспечение конструктивного взаимодействия с общественностью».

Представляя участникам форума первый добровольный отчет об участии в федеральном проекте «Чистый воздух» заместитель директора по устойчивому развитию – директор департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛ Иван Ребрик подчеркнул: «Несмотря на значительное изменение внешних и внутренних условий, в которых живет наше производство, РУСАЛ продолжит делать все необходимое для снижения вредного воздействия атмосферу как на предприятиях-участниках проекта «Чистый воздух», так и во всех регионах нашей ответственности. В этом нам, надеюсь, поможет неизбежное теперь ускорение процессов «экологического» импортозамещения в таких чувствительных и важных для нас сферах, как приборостроение, автоматика, средства измерения и др.».

Экологическая модернизация на заводах РУСАЛа началась более 10 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Участником федерального проекта «Чистый воздух» компания стала в 2019 году. О своем намерении ежегодно готовить и представлять общественности добровольный отчет об участии в проекте РУСАЛ объявил в сентябре 2021 года в Международный день чистого воздуха, установленный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Текст отчета РУСАЛа об участии в федеральном проекте «Чистый воздух» доступен на сайте Компании: Федеральный проект «Чистый воздух» (rusal.ru).