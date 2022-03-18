За неделю количество вакансий в Иркутской области сократилось на 5%

После 24 февраля 2022 года рынок труда начал меняться. Число активных вакансий начало снижаться, при этом число активных резюме, наоборот, растет. Как развивается ситуация в стране, Сибири и Иркутской области – представляем данные аналитики hh.ru.

По данным платформы по поиску работы hh.ru (исследование есть у SIA.RU), за последнюю полную неделю (7-13 марта) количество вакансий в России снизилось на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей (28 февраля - 6 марта), при этом, наиболее заметное сокращение активности работодателей наблюдается в Москве и области (-9,1%) и в Санкт-Петербурге и области (-8,4%). В Сибирском ФО активность работодателей снизилась меньше, чем по рынку, в целом, на -5,6%, в Иркутской области падение составило -5%.

Если детальнее смотреть на изменения по профессиональным сферам, то рост числа вакансий в стране за прошедшую неделю показала лишь одна профсфера – госслужба и НКО (+14%), остальные закончили неделю с отрицательными значениями по динамике, из них наибольшее сокращение числа вакансий зафиксировано в сфере страхования (-19%), автобизнесе и в сфере административного персонала (по -13%), также сократилось количество предложений о работе для специалистов по маркетингу и для кадров из сферы медиа и развлечений(по -13%), в сфере транспорта и управления персоналом (по -11%).

В Иркутской области ситуация развивается по чуть более мягкому сценарию: на 14% сократилось число вакансий для специалистов по страхованию, на 12% для административного персонала, юристов и соискателей из индустрии красоты (спортивные клубы, салоны красоты, фитнес), на 11% - для маркетологов и специалистов по PR. При этом, в указанный период увеличилось количество вакансий для специалистов из сферы науки и образования (+4%), медиков (+2%), и в два раза вырос спрос на госслужащих.

По данным аналитиков hh.ru, большая часть компаний вошла в режим ожидания, приостанавливая наем сотрудников, и пока это доминирующий тренд на рынке труда.