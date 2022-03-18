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Росбанк: Валютный рынок разделился на внешний и внутренний

Валютный рынок в России функционирует в усеченном формате. Введенные санкционные ограничения против ряда банков и части валютных активов Банка России стали причиной для разделения валютного рынка на две части, отмечают аналитики Росбанка.

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– «Оффшорный» сегмент продолжает действовать в формате свободного ценообразования, а  внутренний – «оншорный» – сосредоточен преимущественно в спотовом сегменте Мосбиржи, – подчеркивают эксперты Росбанка.

Несмотря на заметно упавшие объемы конверсионных операций, перспективы рубля во многом зависят от действия временных мер, в число которых входит обязательная продажа экспортной выручки (минимальное требование с 28 февраля – 80%) и ограничения на движение капитала (ужесточены условия погашения обязательств и вывода средств на зарубежные счета, введены лимиты снятия наличной иностранной валюты).

– Мы полагаем, действующие меры позволят стабилизировать пару USD/RUB в интервале 100-115 на горизонте до конца апреля, после чего может последовать поступательное смягчение мер и поиск фундаментального равновесия, – прогнозируют аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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