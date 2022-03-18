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Росбанк: Антикризисный режим не требует повышения ставки, но и не позволяет ее понизить

В конце февраля ключевая ставка была повышена до 20% годовых для обеспечения стабильности российского финансового
сектора. Вкупе с ограничениями на функционирование фондового рынка такой шаг способствует удержанию средств в рублевой зоне банковского сектора, отмечают аналитики Росбанка.

– Исходя из превентивных целей, дальнейшее повышение ключевой ставки не оправдано, – уверены они.

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Одновременно с этим стали поступать первые данные об инфляционных последствиях ослабления рубля и приостановки деятельности некоторых иностранных компаний. Инфляция уже достигла 12.5% г/г и вполне может достичь интервала 20-25% г/г к концу апреля. В сравнении со сценарием 2014-2015 гг., такое положение дел потребует более медленного отката ставки от максимальных уровней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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