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1 062 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 276 349.

В медучреждениях остаются – 1 443, выздоровело – 2 263, умерло – 13.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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