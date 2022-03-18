Родители смогут сдать ЕГЭ в Приангарье

Регион присоединился ко всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», рассказали SIA.RU в администрации области.

В 2022 году мероприятие проходит уже шестой раз. Инициировало его проведение Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В акции принимают участие родители будущих выпускников практически из всех регионов России.

До 15 родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Им предложат написать сокращенный вариант экзамена по математике базового уровня.

Контрольно-измерительные материалы, которые будут использоваться на экзамене, готовит Федеральный институт педагогических измерений. Это будет сокращённая версия настоящего КИМ, рассчитанная на выполнение в течение 55 минут.

Участие в акции примет и министр образования Иркутской области Максим Парфенов. Он сдаст госэкзамен в школе поселка Молодежный Иркутского района.

Узнать подробнее о возможности участия в акции можно в управлении образования города или района.