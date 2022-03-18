Ледовая обстановка на водоемах Иркутской области стабильна

В потенциально опасных местах выставляются информационные знаки и аншлаги, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 20 до 50 сантиметров, имеются многочисленные трещины ледового поля по всему южному побережью от населенного пункта Сухой Ручей до Мангутая, от Утулика до города Байкальска и от Мурино до устья реки Новоснежной. Трещины носят динамический характер, местами их ширина достигает одного метра. Вдоль береговой линии у поселка Листвянка толщина льда около полуметра, в устье реки Ангары и в районе населенного пункта Порт-Байкал – открытая вода. В Ольхонском районе на Малом море – лед толщиной 50-60 сантиметров, по береговой линии – обширные промоины, образовавшиеся в результате таяния снега. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык местами промоины, а у мыса Хобой – становая трещина шириной местами до 70 сантиметров.

В заливах Иркутского водохранилища толщина льда – до 70 сантиметров, на судовом ходу – до 40. На Братском водохранилище – лед от 30 до 60 сантиметров, местами торосы и трещины. На Усть-Илимском водохранилище толщина льда достигает 60-70 сантиметров.

В Бодайбинском районе на реке Витим – лед от 60 сантиметров до метра. На реке Бирюсе в Тайшетском районе – лед 50-60 сантиметров, местами – промоины. В Тулунском районе на реке Ие толщина льда – до 50 сантиметров.

На реках Иркут, Ушаковка – лёд до 50 сантиметров. В Ангарском районе на реке Китой - лед от 50 до 60 сантиметров, а на Ангаре – открытая вода.

В Усольском районе на реке Ангаре – лед до 60 сантиметров, на Белой - 60-70 сантиметров. В Шелеховском районе на Иркуте – лед до 90 сантиметров, Оке – до 40 сантиметров.

На реке Лене в Жигаловском районе - 55-65 сантиметров, в Киренском и Усть-Кутском районах - 40-60 сантиметров. На реке Киренге в Киренском районе - лед до 60 сантиметров, в Казачинско-Ленском районе - 55-65 сантиметров.

В Чунском районе на реке Чуне и в Катангском районе на Нижней Тунгуске - лед до 75 сантиметров.

На реке Оке в Зиминском районе - лед 65-70 сантиметров, местами открытые участки воды. На реках Зима, Кимильтей - 75-80 сантиметров. В Нижнеудинском районе на реке Уде толщина льда 50-70 сантиметров, местами - промоины.