ВТБ проводит отбор сюрвейерских компаний для проведения осмотра предметов залога

ВТБ впервые привлекает сюрвейерские компании к проведению осмотров предлагаемого и переданного в залог имущества.

Проведение первичного осмотра и периодический мониторинг залога — неотъемлемая часть экспертизы и сопровождения обеспечительной сделки.

С целью развития инструментов удаленного мониторинга предметов залога, а также расширения возможностей сотрудничества юридических и физических лиц с банком ВТБ, в 2022 году планируется создание Реестра сюрвейерских компаний, привлекаемых для проведения осмотра залогового имущества.