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ВТБ проводит отбор сюрвейерских компаний для проведения осмотра предметов залога

ВТБ впервые привлекает сюрвейерские компании к проведению осмотров предлагаемого и переданного в залог имущества.
 
Проведение первичного осмотра и периодический мониторинг залога — неотъемлемая часть экспертизы и сопровождения обеспечительной сделки.
 
С целью развития инструментов удаленного мониторинга предметов залога, а также расширения возможностей сотрудничества юридических и физических лиц с банком ВТБ, в 2022 году планируется создание Реестра сюрвейерских компаний, привлекаемых для проведения осмотра залогового имущества.
 
Более подробная информация о порядке взаимодействия банка с сюрвейерскими компаниями и описание процедуры отбора сюрвейерских компаний для включения их в Реестр представлены здесь.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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