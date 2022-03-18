Дальневосточный банк рассказал, как защититься от нового вида мошенничества

Дальневосточный банк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества с банковскими картами. По информации Роскачества, после публикаций в СМИ о том, что злоумышленники разместили в Даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, в Интернете начали появляться мошеннические сайты, которые предлагают якобы проверить данные карты пользователя на соответствие базе украденных реквизитов карт. Рекламная рассылка затрагивает не только владельцев сообществ и групп о финансах, но и пользователей, максимально далеких от банковских терминов.

Поддельные сайты имеют схожую структуру: держателю карты предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. После ввода своих платежных данных пользователь передаст свои данные мошенникам, что приведёт к списанию средств с карты.

«Дальневосточный банк напоминает своим клиентам, что вводить свои данные можно только на проверенных сайтах. Например, при интернет-оплатах необходимо предварительно убедиться, что перед вами - не подмена сайта торгово-сервисного предприятия», - отметил Начальник управления рисками в дистанционных каналах Михаил Горшков. Он перечислил признаки поддельного сайта и рассказал, как можно минимизировать риск мошенничества: