Дальневосточный банк рассказал, как защититься от нового вида мошенничества

Дальневосточный банк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества с банковскими картами. По информации Роскачества, после публикаций в СМИ о том, что злоумышленники разместили в Даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, в Интернете начали появляться мошеннические сайты, которые предлагают якобы проверить данные карты пользователя на соответствие базе украденных реквизитов карт. Рекламная рассылка затрагивает не только владельцев сообществ и групп о финансах, но и пользователей, максимально далеких от банковских терминов.
Поддельные сайты имеют схожую структуру: держателю карты предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. После ввода своих платежных данных пользователь передаст свои данные мошенникам, что приведёт к списанию средств с карты.
«Дальневосточный банк напоминает своим клиентам, что вводить свои данные можно только на проверенных сайтах. Например, при интернет-оплатах необходимо предварительно убедиться, что перед вами - не подмена сайта торгово-сервисного предприятия», - отметил Начальник управления рисками в дистанционных каналах Михаил Горшков. Он перечислил признаки поддельного сайта и рассказал, как можно минимизировать риск мошенничества:
- адрес сайта немного отличается от оригинального (например, на одну букву или знак). Во избежание перехода на поддельный сайт, сохраните ссылку на проверенный ресурс в браузере своего устройства;
- дату создания нового сайта, на котором планируется покупка, стоит проверить, используя для этого сайты tcinet.ru или whois.com: введите в строке поиска наименование сайта и уточните, когда он был создан, как правило, поддельные сайты созданы недавно;
- при переходе на страницу ввода кода из SMS- или Push-сообщений, обратите внимание на название магазина. Если оно не совпадает с тем, где вы делали заказ, откажитесь от операции и позвоните в Банк по номеру, указанному на обратной стороне карты;
- проверяйте информацию в SMS -или Push-сообщениях о совершаемой операции. Если вы производите оплату товара или услуги, а в сообщении указывается назначение P2P или C2C, значит происходит перевод на карту злоумышленникам. Например: "Не сообщайте пароль НИКОМУ. Только мошенники запрашивают пароли. Списание средств: Name Bank P2P (RUB 15 400.00) Пароль: 123456";
- воздержитесь от перехода по новым, незнакомым ссылкам или от новых, незнакомых людей.