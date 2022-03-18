Новикомбанк вошел в топ-20 самых прибыльных банков России

Новикомбанк стабильно входит в число успешных кредитных организаций. По данным финансового портала Finversia, по итогам 2021 года Новикомбанк находится в двадцатке самых прибыльных банков, удерживая такие позиции на протяжении нескольких лет.

Новикомбанк занял четырнадцатое место в рейтинге российских банков по размеру кредитного портфеля предприятиям. В списке самых прибыльных банков он находится на семнадцатой строке. Такие результаты получили эксперты Finversia на основе данных Банка России и портала Banki.ru.

В непростых условиях пандемии в 2021 году Новикомбанк сохранил масштабы деятельности, нарастил объемы бизнеса на оптимальных для промышленности условиях. Этому способствовали системный взвешенный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент, технологичные инструменты организации клиентской работы, современная и широкая линейка качественных сервисов.

Клиентская политика финансовой организации ориентирована на предоставление полного спектра высокотехнологичных банковских услуг. Среди наиболее востребованных новаций, которые банк оказывает всем клиентам - организация финансирования с мерами государственной поддержки.

При поддержке Новикомбанка осуществляются программы модернизации ведущих отечественных предприятий, разрабатываются новые технологии, запускается серийное производство инновационной продукции.

Успешная работа Новикомбанка нашла отражение и в других рейтингах. В прошедшем году Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня «А+(RU)» - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило банку рейтинг кредитоспособности до «ruА» со стабильным прогнозом.