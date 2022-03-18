Societe Generale готова сохранить свой бизнес в России, несмотря на санкции

Французская группа Societe Generale, которой принадлежит Росбанк, готова сохранить свой бизнес в России, передает Интерфакс со ссылкой на главного исполнительного директора SocGen Фредерика Удеа. Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.

Удеа, выступая на конференции, организованной Morgan Stanley (SPB: MS) в среду, дал понять, что банк готов сохранить свой бизнес в России, даже несмотря на то, что санкции побудили американских и европейских коллег сократить операции в России. Он заявил, что Росбанк управляется на самостоятельной основе и в целом стремится снизить свои риски.

Ранее SocGen оценивала риски вложений в российские активы на уровне 18,6 млрд евро или 1,7% от общего риска группы на конец 2021 года, из которых 15,4 млрд евро приходится на Росбанк. В 2021 году на российский бизнес пришлось 2,8% чистого банковского дохода и 2,7% чистых доходов группы.

Буфер капитала группы на конец 2021 года составлял 4,7 процентного пункта над регулятивным минимумом (в целом норматив достаточности составил 13,7%), что более чем достаточно, чтобы выдержать последствия реализации экстремального сценария, при котором группу лишат права собственности на банковские активы в России. Влияние этого сценария на капитал группы оценивается примерно в минус 50 базисных пунктов к коэффициенту достаточности капитала и не влияет на выплату дивидендов за 2021 год, сообщала ранее SocGen.

Societe Generale входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International и итальянским UniCredit.