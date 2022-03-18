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Солид Банк: Western Union останавливает проведение денежных переводов в России с 24 марта

Солид Банк сообщает, что с 24 марта 2022 года Western Union останавливает проведение денежных переводов в России.

Банк просит учитывать данную информацию при планировании денежных переводов. За более подробной информацией по отправке/выплате/возврату переводов необходимо обращаться в колл-центр по номеру: 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный).

Банк предлагает воспользоваться и другими системами денежных переводов в Солид Банке:

Подробности по телефону: 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный).

www.solidbank.ru

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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