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Австралия ввела санкции против ряда российских банков

В их числе Сбербанк и ВТБ, передает Интерфакс.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, обновленный санкционный список включает российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) и министерство финансов России.

«Австралия теперь нацелена на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России», – отмечают в МИДе.

Под санкции также попали Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский Кредитный банк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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