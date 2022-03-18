На поддержку производителей хлеба из Приангарья направят 49,3 млн рублей

Дополнительное финансирование необходимо для сдерживания роста цен на хлебобулочные изделия. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании регионального штаба по стабилизации экономики.

«Для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделий принято решение о предоставлении поддержки производителям хлеба в размере 49,3 млн рублей. Это позволит компенсировать часть их затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий», – сказал губернатор.

Также глава региона поручил председателю правительства Приангарья Константину Зайцеву рассмотреть предложения по обоснованному увеличению цены суточного питания школьников, возможность замены блюд без потери калорийности и межбюджетные трансферты на разницу прироста цен.

Глава региона обратил внимание ответственных должностных лиц на необходимость обеспечить баланс требований надзорных, контрольных органов и возможностей сельхозтоваропроизводителей работать по прямым договорам поставок с учетом сложности ситуации.