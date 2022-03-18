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En+ Group провела встречу со студентами ИРНИТУ

Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков встретился со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета. Он рассказал о перспективах развития отрасли в текущих экономических условиях, обозначил ориентиры развития для  нового поколения энергетиков.

Студентов в первую очередь интересовали вопросы трудоустройства, преимущества работы в корпорации и условия работы на предприятиях En+ Group. Ставку на систему непрерывного образования молодежи компания сделала давно. Идею создания специальной программы подготовки кадров предложил ещё её основатель Олег Дерипаска.

Михаил Хардиков озвучил основные направления текущей стратегии компании и задачи топливно-энергетического комплекса в новых экономических реалиях. Он подчеркнул, что предприятия En+ Group на территории России работают в штатном режиме. Все ремонтные и инвестиционные программы выполняются в полном объеме и в установленные сроки.

В ходе мероприятия участники также обсудили растущую привлекательность профессионального развития и карьерные перспективы в регионах, поговорили о роли предприятий энергетической отрасли в  условиях глобальной трансформации.

 Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков:

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– Сибирь – это промышленный центр России с огромным потенциалом развития энергетической инфраструктуры. Уже сейчас очевидно, что основной экономический рост будет в Приангарье, поэтому для молодых людей перспективно жить и работать здесь.  Все наши сотрудники и ребята, которые в будущем придут на производство станут участниками масштабных преобразований.
 
Сергей Прохоров, студент 4 курса  Института энергетики ИРНИТУ:

– Я считаю, что такие встречи очень полезны. Общение с экспертами в области энергетики позволяет разобраться в текущей ситуации, прояснить все интересующие детали и планировать свою карьеру. На мой взгляд, очень важно, когда будущий работодатель находится в живом диалоге со студентами. С нами делятся планами на долгосрочный период, это дает нам уверенность в том, что на предприятиях нас ждут.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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