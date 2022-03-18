Больше всего тех, кто продолжит везде носить маску после снятия ограничений, – в Красноярске и Казани.

7 из 10 россиян поддерживают отмену масочного режима, каждый десятый продолжит соблюдать его везде. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В ряде регионов России отменен масочный режим. 68% представителей экономически активного населения – за подобное решение, 15% – против, 17% воздержались. Мужчины поддерживают отмену ношения медицинских масок активнее женщин (72 и 63% соответственно). Больше всего же сторонников отмены масочного режима – среди антипрививочников (73%).

После снятия всех запретов каждый десятый продолжит носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, еще 19% будут надевать маску выборочно. Будет продолжать носить маски везде большинство противников отмены масочного режима (61%). Для сравнения, среди невакцинированных от COVID-19 граждан таковых всего 8%.

Опрос населения городов-миллионников показал, что отмену масочного режима чаще всего одобряют в Екатеринбурге, Волгограде и Омске (по 72% опрошенных), реже всего – в Красноярске (68%). Продолжать носить маски во всех общественных местах даже после снятия всех запретов чаще всего планируют в Красноярске и Казани (по 12%), Новосибирске и Уфе (по 11%).