Чай из Усть-Илимска планируют экспортировать в Эмираты

Страна отправила соответствующий запрос на электронную биржу Минпромторга, сообщили SIA.RU в администрации области.

Объединённые Арабские Эмираты недавно разместили крупный запрос на поставку натурального чая из трав на электронной бирже Минпромторга России. Поставки из Усть-Илимска решили наладить в рамках «Экспортного десанта» Иркутской области: на запрос откликнулась местная чайная фабрика «Кипрей».

«У нас много предприятий, продукция которых придется по вкусу партнерам из-за рубежа. А институты поддержки бизнеса региона могут дать комплексную оценку, подсказать, какой товар будет интересен за границей, а также оказать содействие по поиску новых партнеров, оформлению документации, получению необходимых сертификатов», – отметила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

Напомним, что «Экспортный десант» в Иркутской области запустили 4 марта 2022 года. Всего в 2022 году планируется посетить 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда, состоящая из представителей министерств, сотрудников налоговой инспекции, представителей бизнес-объединений будет выезжать в муниципалитеты, посещать местные предприятия, встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом.