Пользователи Сбербанка больше не могут переводить деньги в долларах

18 марта в силу вступили новые санкции, сообщает РБК.

«Это значит, что в «Сбере» нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах», – разъясняют в банке.

Переводы за рубеж через приложение банка остаются доступны только в евро, онлайн-переводы по России в другие банки и между счетами в «Сбере» проводятся в рублях без ограничений.

В офисах Сбербанка также по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.