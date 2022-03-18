Новости

Пользователи Сбербанка больше не могут переводить деньги в долларах

18 марта в силу вступили новые санкции, сообщает РБК.

«Это значит, что в «Сбере» нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах», – разъясняют в банке.

Переводы за рубеж через приложение банка остаются доступны только в евро, онлайн-переводы по России в другие банки и между счетами в «Сбере» проводятся в рублях без ограничений.

В офисах Сбербанка также по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.

Читайте также:

Двое жителей Иркутска привлечены к ответственности за лозунги, дискредитирующие ВС РФ
18 марта 2022
Военнослужащий из Байкальска Александр Стогов погиб во время спецоперации на Украине
18 марта 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Спецоперация на Украине, Россия, НАТО, последние новости":
Все материалы сюжета (157)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Николай Дмитриев, ИРГАУ: В сельском хозяйстве Приангарья кризисной ситуации нет
ИНК продолжит строительство Иркутского завода полимеров, несмотря на новые экономические условия
На Иркутском алюминиевом заводе объявили о внеочередном повышении зарплат
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании