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Восьмиэтажный медкомплекс во Втором Иркутске открыли после 3 лет строительства

Медкомплекс, состоящий из восьмиэтажной женской консультации и двух блоков детской поликлиники, открыли 18 марта во Втором Иркутске спустя 3 года строительства, сообщает региональное правительство.

Детская поликлиника рассчитана на 400 посещений, женская консультация – на 200 посещений. Общая площадь новых зданий превышает 14 тысяч кв. м. Здесь будут работать более 200 специалистов.

Стоимость строительства объекта составила 1,55 млрд рублей, 525 млн рублей из которых выделено на оснащение нового комплекса оборудованием по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Новое медучреждение станет клинической базой для студентов Иркутского государственного медицинского университета, академии последипломного образования, медицинских колледжей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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