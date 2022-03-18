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Несовершеннолетнего парня из Ангарска обвинили в краже сейфа с 2 тыс. евро внутри

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение двоим жителям Ангарска – 17-летнему и 20-летнему парням – в краже сейфа, в котором находилась иностранная валюта – более 2 тысяч евро, сообщает пресс-служба ведомства.

<p>Фото полиции Иркутской области</p>

Фото полиции Иркутской области

«Утром 16 марта в дежурную часть полиции Ангарска поступило заявление о краже сейфа из магазина. Директор уточнила, что в нем находились ее личные сбережения в размере более 2 тысяч евро. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. В этот момент они намеревались обменять валюту. Позже сейф со следами взлома был обнаружен вблизи теплотрассы», – рассказали в СК.

В настоящее время 20-летний обвиняемый находится под подпиской о невыезде, 17-лений парень заключен под стражу на 2 месяца. Ранее молодые люди уже были причастны к уголовной ответственности. По статье «Кража» молодым людям грозит до 6 лет лишение свободы, расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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