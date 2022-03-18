Действующий аэропорт в Иркутске будет существовать еще не менее 10 лет – эксперт

Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Приангарья Ольга Носенко 18 марта заявила, что действующий аэропорт в Иркутске будет существовать еще не менее 9 - 10 лет.

Такой вывод она сделала, оценив имеющийся в России опыт строительства аэропортов. По подсчетам эксперта, процесс поиска инвестора и передачи существующего аэропорта во владение, а также согласование площадки под строительство объекта завершится примерно к середине 2023 года. Процедура изыскательных работ закончится в 2024 году.

«На основании изысканий будет осуществлено проектирование аэропорта, которое завершится примерно в 2026 году. В 2026 году можно будет начинать строительные работы, которые завершатся пуском первой очереди примерно в 2030 году. Далее сертификация нового аэропорта, получение разрешительных документов до конца 2030 года», – предположила Ольга Носенко.

По ее словам, указанные сроки ввода нового аэропорта могут быть соблюдены при наличии благоприятных условий. Существенно на сроки строительства могут повлиять международная обстановка, состояние экономики в стране, а также проблемы согласования площадки с Министерством обороны РФ.

Напомним, проблема переноса международного аэропорта за пределы Иркутска остро стоит на протяжении нескольких десятилетий. В настоящее время объект располагается в черте города – это местоположение вызывает ряд проблем. В настоящее время рассматриваются две площадки под строительство нового аэропорта – деревня Позднякова и Ключевая падь. Обе находятся на расстоянии нескольких десятков километров от города.