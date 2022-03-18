Когда откроется российский рынок? 10 вопросов экспертам "АТОН"

Открытие торгов на Московской бирже затягивается, а вопросов относительно будущего российского рынка становится все больше. Эксперты компании “АТОН” ответили, будет ли разделение рынка на внешнюю и внутреннюю площадки по китайскому образцу, что будет с ликвидностью и на какие бумаги стоит обратить внимание помимо акций экспортеров?

1. Когда откроется российский рынок?

Как откроется российский рынок – это вопрос, который сейчас волнует всех, но в условиях текущей неопределенности вряд ли кто-то на него может ответить, отмечают эксперты.

– Я бы оценил вероятность открытия торгов 21 марта в 40%, а еще через неделю (28 марта) – в 80-90%, – отмечает Евгений Малыхин, партнер, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент». – Безусловно, Банк России хочет защитить отечественных инвесторов. Мы уже сейчас видим механизм, который использовался в 90-е годы – счета типа С, на которых средства держат нерезиденты. По всей видимости, ЦБ пойдет по китайскому пути, когда рынок будет разделен на две составляющих: резидентский, или локальный рынок, и нерезидентский, где средства будут попадать на эти счета типа С.

Если так произойдет, то цена на локальном рынке на первом этапе будут выше, чем на нерезидентском, будет поддержка этому рынку со стороны ФНБ. Безусловно, все может меняться, поэтому нам надо понять новую инфраструктуру, новые правила игры.

2. Каким будет отскок?

– Мы посмотрели на три кризиса в России (1998, 2008 и 2014) – в последующие годы рынки так или иначе «отскакивали» все три раза и в результате обгоняли инфляцию, – Михаил Ганелин, старший аналитик АТОН. – В качестве еще одного примера можно привести нефтяной шок в США в 1973 годы: падение рынка в США составило порядка 40%, но потом довольно сильно все «отскакивало».

3. Что будет с ликвидностью?

– Ликвидность российского рынка, действительно, ухудшится: в акциях и деривативах присутствовало 50% иностранных инвесторов, – считает Михаил Ганелин, старший аналитик АТОН. – Соответственно, если их не будет на рынке сейчас, то надо делать поправку. Пока остается открытым вопрос, как иностранные инвесторы смогут торговать на российском рынке в будущем? Что будет с программами ADR/GDR? Вероятно, ликвидность по российским бумагам на западных площадках полностью перейдет в Россию.

4. Как будут вести себя акции на открытии?

– Инвесторы сходятся во мнении, что на открытии будут себя хорошо чувствовать акции экспортеров, – подчеркивает Евгений Малыхин.Партнер, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент». – Мы же посмотрели, как двигался рынок в 1998 и 2008 гг., и увидели, что больше всего росли наиболее упавшие в моменты падения акции.

Экспортеры упали существенно меньше с максимумов рынка, чем такие бумаги, как Сбербанк, TCS, Яндекс, Ozon, VK. Хотя если смотреть фундаментально, кажется, что больше всего от этой ситуации выигрывают именно экспортеры.

Следующий вопрос, которым сейчас надо задаться: рынок уже достиг своего дна или нет? Консенсус говорит, что достиг. Но если будет какой-то экономический спад, не факт, что мы это дно рынка прошли.

5. Рынок достиг дна?

– Не исключено, что в ликвидных именах, особенно в экспортерах, рынок откроется вполне неплохо, без драматичных падений, а вот во втором и третьем эшелонах (менее ликвидных), напротив, могут быть глубокие коррекции, – отмечает Михаил Ганелин, старший аналитик АТОН. – Когда рынки откроются, надо четко понимать, какие активы оцениваются относительно справедливо в текущей ситуации, а что неоправданно недооценено. Вероятно, большинство инвесторов будут смотреть на «голубые фишки», но не на менее ликвидные имена, которые тоже могут быть интересны на определенных ценовых уровнях.

6. Как будут вести себя акции финансового сектора?

Это сектор страдает больше всех, принимая на себя весь кризис, – подчеркивает Михаил Ганелин, старший аналитик АТОН. – Насколько банкам будет тяжело, пока сказать сложно, но будет непросто. Из всех банков наиболее интересно на текущий момент выглядит Тинькофф: на закрытие в пятницу он оценивался в три капитала, что немало в текущей ситуации.

Также выделю такие компании как Globaltrans – в транспортном секторе, Интер РАО, ФСК и РусГидро в секторе электроэнергетики.

7. Как будут вести себя акции ритейла?

– Начну с небольшой толики оптимизма: представители ритейла сообщают, что, несмотря на все громкие заявления об уходе западных компаний, мало что поменялось, – отмечает Виктор Дима, партнер, директор департамента анализа рынка акций АТОН. – Почти все поставщики (за исключением единичных случаев), продолжают отгружать товары, но уже по новым ценам, и мы это увидим в апреле на полках.

Второй вопрос заключается в импорте. Практически нет поставщиков, которые бы отказывались везти товары в Россию, но есть проблемы с логистикой (Европа запретила кораблям с грузами, которые имеют российский «адрес», заходить в порты). Эта проблема техническая, она потребует какого-то решения, и оно будет со временем найдено. О чем компании-импортеры продолжают беспокоиться, так это о курсе. Когда курс будет стабилен, можно будет от него отталкиваться и идти дальше (если, конечно, не будет продолжения волатильности).

Вывод можно сделать такой: ритейл, в частности, базовая продовольственная розница пострадает меньше всего. Есть уже примеры, когда большая часть импорта оплачивается в юанях. Но, повторюсь, мы увидим изменение товарной матрицы, изменение цен.

8. Как будут вести себя акции технологического сектора?

– Если говорить про техсектор, то он становится главным бенефициаром цифрового импортозамещения, и тут в выигрышном положении оказываются две компании – Яндекс и VK, – отмечает Виктор Дима, партнер, директор департамента анализа рынка акций АТОН. – Возможно, они неплохо откроются. Сейчас эти компании разговаривают с кредиторами, в связи с тем, что их акции не торгуются. Думаю, что удастся договориться, но это риск, который будут учитывать инвесторы. Если говорить про предпочтения, то мне больше нравится Яндекс, но и VK, скорее всего, получит и льготы, и внимание от государства.

9. Как будут вести себя акции телекомов?

– Что касается телекомов, то ничего экстраординарного с этим сектором не случится. Проблема в том, что он очень медленно растет, и всегда оценивался с точки зрения дивидендной доходности. При текущих ставках интересными представляются уровни доходности 20% плюс.

Помимо этого, в секторе ожидаются проблемы, связанные с отсутствием чипов, зарубежных технологий, что скажется на capex компаний, – подчеркивает Виктор Дима, партнер, директор департамента анализа рынка акций АТОН.

10. Как будут вести себя акции экспортеров?

Эйфория после начала кризиса с взлетающими ценами на нефть, палладий утихла, и цены достигли практически тех же уровней, что были до кризиса, – отмечает Андрей Лобазов, старший аналитик АТОН. – Отчасти это было вызвано вспышкой COVID-19 в Китае, отчасти – повышением ставок в США, и отчасти тем, что инвесторы надеются на нормализацию поставок. Поэтому говорить о том, что будет большая спекулятивная поддержка экспортерам на открытии рынков, сейчас уже нельзя (цены на большинство ликвидно торгуемых металлов уже скорректировались до предкризисных уровней).

То, что мы сейчас наблюдаем, по моему мнению, – только начало налоговых реформ в отрасли. Текущие обсуждения направлены на стимулирование внутреннего спроса и снижение внутренних цен.

Минпромторг сообщал, что может сделать ограничение по прибыльности продаж на внутренний рынок на уровне 20-25%. Это, в первую очередь, затрагивает производителей стали: по нашим оценкам, это могло бы привести к потерям 2-2,5 млрд долл. EBITDA с сектора.

На днях также появилась информация, что правительство несколько ослабило позицию и предоставило компаниям самим определять механизм внутреннего регулирования цен. Видно, что правительство работает над дополнительными ручными мерами в отрасли. Следующий вопрос, который может быть на повестке: что делать с лишней прибылью экспортеров. Рубль слаб, цены на металл высокие, а дивиденды при этом не приветствуются. Увеличить инвестиции будет проблематично из-за ограничений поставок оборудования из Европы и других стран. Мне кажется, что с большой долей вероятности будут какие-то изменения в налогах, в KPI.

По конкретным бумагам я бы отметил Норникель, Лукойл, АЛРОСА, Русал.