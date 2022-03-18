Спартакиада в поддержку президента и армии России прошла на площадке ИРГАУ

Спартакиада «Zа Победу» прошла 17 марта на площадке Иркутского аграрного университета имени А.А. Ежевского. В соревнованиях приняли участие сборные Иркутского ГАУ, ИРНИТУ, ИрГУПС, РГУФКСМиТ, ИГМУ, БГУ. Студенческие команды соревновались в перетягивании каната, шахматах, настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе и стритболе. Этим турниром педагоги и студенты выразили поддержку российским военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.

– На совещании ректоров вузов я предложил провести соревнования на нашей площадке – в поддержку президента и армии России, – объяснил ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев. – Мне очень приятно, что откликнулись все иркутские вузы, ведь патриотическое воспитание молодежи сегодня важно как никогда. Мы решили, что эти соревнования послужат объединению студентов, формированию общих ценностей и интересов.

Среди почетных гостей турнира присутствовал заслуженный работник физической культуры России Александр Ширшиков.

– Похвально, ребята, что помимо учебы вы занимаетесь еще и спортом: кто-то любительски, кто-то профессионально, – обратился он к участникам. – От всех ветеранов спорта я хочу поблагодарить руководство вуза за этот турнир. Студенческий спорт всегда в нашей стране был и будет, несмотря на сложные события. Русский народ крепкий, тем более – сибиряки. А где сибиряки – там победа!

Заведующий кафедрой физической культуры и спорта Иркутского ГАУ Эдуард Кугно предложил начать турнир минутой молчания, чтобы почтить память наших военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.

Всего в программе спартакиады было шесть дисциплин. Команда ИГМУ показала отличные результаты в шахматах и перетягивании каната. Студенты ИрГУПСа оказались сильны в дартсе, шахматах и настольном теннисе. В общем командном зачете у них третье место. А второе место – у студентов ИРНИТУ, им не было равных в теннисе и стритболе. Первое место заняла команда Иркутского ГАУ. Наивысшие баллы они получили за перетягивание каната, дартс и пулевую стрельбу.

Спортивные соревнования среди ВУЗов Иркутской области планируется проводить регулярно, для студенческих турниров Иркутский аграрный университет – идеальная площадка: четыре спортзала, лыжная база, футбольное поле. А еще для спортсменов в вузе организовали бесплатное питание.