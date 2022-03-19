Производитель электроники и бытовой техники LG приостановил поставки товаров в Россию

Южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники LG Electronics 19 марта на официальном сайте заявил приостановке поставок товаров в Россию.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», – заявили в компании.

Российское представительство LG Electronics в Москве было открыто в марте 1990 года, впоследствии начали работать другие структуры компании.