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Впервые за 1,5 месяца коронавирусом в Приангарье за сутки заболели менее 1 тысячи человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки в Приангарье ковидом заболели 989 человек – это минимум за 1,5 месяца.

Ранее менее тысячи больных выявляли 31 января – тогда заболели 927 людей. В лидерах по суточному приросту на 19 марта Иркутск, Братск и Ангарск, где выявлено 323, 173и 93 новых случая соответственно.

Число госпитализированных за день снизилось на 82, до 1,3 тысячи. Умерли за день 12 человек от ковида, один – от сопутствующих патологий.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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