Волонтеры «Большой Байкальской тропы» соберут и потратят 400 тыс. руб. на расчистку родников

Волонтеры ассоциации «Большая Байкальская тропа» летом 2022 года расчистят и восстановят на берегах озера Байкал в Иркутской области родники, которые из-за антропогенной нагрузки высыхают и загрязняются, на эти цели потребуется 400 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ББТ Элеонору Еремченко.

«У нас будет проект по возрождению родников в Эхирит-Булагатском районе. Мы собирали на этот проект средства, но, к сожалению, не собралась полная сумма. Однако мы сможем набрать группу волонтеров, которые сделают расчистку родников, огородят истоки, чтобы пасущийся скот не заходил в «голову» родника, а пил ниже по течению. <…> Раньше там была здравница, разные родники – серебряный источник, сероводородный. Многие обмелели из-за вырубок леса, другие замусорены», – рассказала она.

На работы уже собрано более 200 тысяч рублей, сбор средств продолжается. Волонтеры в 2022 году будут трудиться в деревне Зурцаган, в районе которой берут начало 33 источника. С инициативой провести расчистку родников в организацию обратились местные жители. Подобные работы планируется продолжить и в следующем году.

Ассоциация «Большая Байкальская тропа» создана в 2003 году, она объединяет специалистов, волонтеров и туристов, которые занимаются развитием эковолонтерства и реализацией таких проектов для сохранения природы: обустройством экотроп, восстановлением родников, стиранием надписей со скал, посадкой деревьев, уборкой мусора и другими.