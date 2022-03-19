Поликлинику на 200 посещений стоимостью 1 млрд рублей построят в поселке Качуг

Поликлинику на 200 посещений построят в поселке Качуг Иркутской области, работы по возведению объекта обойдутся в 1 млрд рублей, в настоящее время ведутся поиски подрядчика для их выполнения, следует из документации на портале госзакупок.

Т-образное здание больницы появится по адресу Больничный переулок, 1. Оно будет иметь пять надземных и один подвальный этажи, где будут располагаться взрослая и детская больницы, в каждую будет вести отдельный вход. Детская поликлиника сможет принять 50 человек в смену, взрослая – 150. Трудоустроить в учреждение планируют 85 человек. Общая площадь здания – 1,5 тысячи квадратных метров.

В поликлинике будут располагаться отделение диагностики, клинико-диагностическая, микробиологическая, паразитологическая лаборатории, рентген-кабинет, кабинет эндоскопии, стоматологический кабинет, зуботехническая лаборатория и другие помещения. В больнице люди смогут попасть на прием к таким специализированным врачам, как офтальмолог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, психотерапевт, посетить стоматологов – ортопеда, терапевта, хирурга, детского стоматолога.

Начать работы подрядчику будет необходимо 1 мая 2022 года, завершить – к 29 февраля 2024 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 31 марта текущего года.