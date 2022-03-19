ЦБ планирует скупать ОФЗ. Что это значит?

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже. По ее словам, 21 марта откроются торги облигациями федерального займа (ОФЗ). На пресс-конференции она сообщила, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность в этом сегменте в период возобновления торгов ЦБ будет осуществлять покупки ОФЗ. Они будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков финансовой стабильности. После стабилизации ситуации ЦБ планирует полностью продать этот портфель облигаций.

1. Зачем нужна эта программа?

Для того, чтобы сбалансировать предложение, которое могло возникнуть в текущей экстраординарной ситуации (например, в результате реализации залогового обеспечения при margin calls)

2. Какой объем ОФЗ может скупить ЦБ? Станет ли он основным игроком на этом рынке?

Эксперты компании “АТОН” считают, что регулятор теоретически может приобрести любой объем госбумаг. Но в реальности он будет стремиться "убрать" с рынка избыточный объем продаж, но оценить его достаточно сложно

3. В какую сторону вообще может двигаться рынок?

В короткой части кривой доходности будут близки к ключевой ставке, в длинной - скорее всего ниже.

4. Как выкуп ОФЗ со стороны ЦБ поможет рынку?

– Покупка ЦБ сама по себе стабилизирующий фактор для рынка. Как минимум – снимет панические настроения и задаст ориентиры по ценам, – считает Константин Святный, главный управляющий портфелем • УК «Атон-менеджмент».

5. Что будет на рынке при открытии?

На открытии рынок будет стараться оценить уровни, на которых ЦБ будет покупать. – отмечает эксперт Атона.

6. Как вести себя инвесторам?

Константин Святный рекомендует инвесторам занять выжидательную позицию.