Четверо жителей Приангарья получат гранты до полмиллиона рублей на научные разработки

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «Умник», в число победителей вошли четверо жителей Иркутской области – они получат гранты до полмиллиона рублей на научные разработки, сообщила пресс-служба регправительства.

Среди победителей конкурса студент ИРНИТУ Федор Дерюгин, который разработал систему акустического мониторинга технического состояния электродвигателя, а также Андрей Астахов, инженер-конструктор Иркутского авиационного завода, – ему принадлежит идея селективного лазерного 3D-принтера для получения армированных и облегченных двухкомпонентных полимерных композиций на основе полиамидного порошка.

Также в числе победителей представители Иркутского государственного университета путей сообщения. Студент Сергей Трескин занимается системами мониторинга ресурса парка вспомогательных машин электровозов на основе применения технологии интернета вещей. Ассистент кафедры «Электроподвижной состав» Игорь Баринов трудится над разработкой и созданием блока перевода реактивной энергии и его алгоритма управления для силовой схемы электровозов переменного тока.

Всего на полумиллионный грант претендовали более 60 жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки поступали в Центр инжиниринга Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центра «Мой бизнес».

Конкурс «Умник» проводится ежегодно. Фонд содействия инновациям сотрудничает с Иркутской областью с 2016-го. За это время было одобрено 49 проектов на общую сумму 18,6 млн рублей.

Гранты победителям выдаются не единовременно, а в течение двух лет. Сначала участник получает 200 тысяч рублей. Через год он должен защитить свои разработки перед экспертным советом. Только после этого победителю перечисляется еще один транш в размере 200 тысяч рублей. Если заявленный план программы выполнен полностью, конкурсант получает еще 100 тысяч рублей, которые можно потратить только на программу акселерации.