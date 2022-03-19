Вторую часть путепровода на улице Джамбула начали ремонтировать в Иркутске

Подрядная организация, выполняющая работы по реконструкции путепровода на улице Джамбула в Иркутске, приступила к ремонту второй половины объекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Рабочие приступили к демонтажу деформационных швов. После начнут разбор железобетонных конструкций. Как и на первой половине путепровода, здесь будут усилены опорные колонны, создан новый металлический силовой каркас, расширена проезжая часть, заменены барьерные и перильные ограждения, сделано освещение. По контракту путепровод должен быть полностью реконструирован в 2023 году.

«Сегодня приступаем к фактически завершающему этапу реконструкции. Путепровод на улице Джамбула – объект, важный для города, необходимо и дальше сохранять высокий темп работ. Будем контролировать качество их выполнения, объект должен быть сдан раньше намеченного срока», – заявил глава города Руслан Болотов.

Напомним, реконструкция путепровода и подходов к нему началась в 2019 году. Сначала была проведена реконструкция улиц Набережная Иркута и Иркутная протяженностью 1,1 км – этот участок стал объездной дорогой для транспорта, осуществляющего движение в Ленинский район, на время проведения основных работ. Далее была проведена реконструкция первой половины путепровода. 30 октября 2021 года по ней открыли движение транспорта.