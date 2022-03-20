Иркутская область получит 437,4 млн руб. на временные рабочие места для уволенных людей

Правительство России выделило более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах, свыше 25,5 млрд рублей из этой суммы направят на создания временных рабочих мест для людей, которые в текущей экономической ситуации находятся под риском увольнения. Жителям Иркутской области будет выделено 437,4 млн рублей на эти цели, следует из документации на сайте кабмина.

«Большая часть суммы – свыше 25,5 млрд рублей – пойдет на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек», – рассказали в правительстве РФ.

Более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Такая мера коснется 125 тысяч граждан. Иркутской области на эти цели выделено 112,4 млн рублей.

Остальные средства – почти 6 млрд рублей – направят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Источником финансирования станет резервный фонд правительства России.