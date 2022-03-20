Ущерб от загрязнения природы «Птичей гавани» в Иркутске оценили в 1,3 млн рублей

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура оценила ущерб, причиненный природе заказника «Птичья гавань» в Иркутске в результате загрязнения, в 1,3 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

Фото Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

«Установлено, что на особо охраняемой природной территории незаконно были размещены отходы 2 класса опасности – литиевые батареи в количестве 10 тонн. Ущерб, причиненный почве в связи с загрязнением ее химическими веществами медью, цинком, серой, свинцом, оловом составил 1,3 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», максимальные санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Особо охраняемая природная территория местного значения «Птичья гавань» располагается в Ленинском районе Иркутска, там произрастают свыше 300 видов растений, обитают свыше 200 видов животных, многие из которых включены в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области.