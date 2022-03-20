Опубликован обновленный список магазинов, огранивших наценки на товары в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 20 марта опубликовал обновленный список предприятий и магазинов, которые добровольно ограничили предельные наценки на товары первой необходимости. За минувшие два дня к проекту по сдерживанию цен присоединились 19 торговых точек.

В список добавили следующие организации:

– «Велес», «Добрый», «Березка», «Курьер», «Иона», «Приречный» – в Тулуне

– «Димыч», «Елочка», «Сибирский», «Усть-Терем», «Фасоль» и 14 обычных продовольственных магазинов – в Усть-Илимске

– «Белореченское» – в Усолье-Сибирском

– «Удача» – в деревне Усть-Балей

– «Фермер» – в Иркутском районе

– «Татьяна», «Екатерина» — в деревне Ревякина

– 1 продовольственный магазин – в селе Оса

– «Янта-Саянск» и 8 продовольственных магазинов – в Саянске

Еще 17 марта в список были включены:

– «Янта», «Слата», «Хлеб-Соль», «Удача», «Экономия» – в Иркутске

– «Социальный» – в Братске

– «Гастрономъ», «Белоречье», «Айкуша» – в Заларях

– по три магазина в селе Холмогой и поселке Тыреть 1-я – в Заларинском районе

– шесть магазинов – в поселке Усть-Ордынский

– семь магазинов — в Саянске

– ТЦ «Престиж», «Вояж», «Багульник» и магазин «Хуторок» – в поселке Михайловка Черемховского района.

В общей сложности к проекту присоединились 33 предпринимателя, в распоряжении которых 616 торговых точек.