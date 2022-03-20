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Минимальное за 2 месяца количество человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

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Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса Приангарье. Согласно информации, за последние сутки в Иркутске заболело минимальное почти за 2 месяца человек – 307. Меньшее значение фиксировалось лишь 23 января, тогда в городе за день заразились 279 людей.

При этом областной центр остается лидером по суточной заболеваемости в регионе. В ТОП-3 также Братск и Ангарск, где за день выявлено 152 и 101 новый случай соответственно.

Всего с начала пандемии в регионе коронавмрусом заболели 278,3 тысячи человек, за последние сутки – 987. Выздоровели за день 1,4 тысячи людей. Количество госпитализированных с ковидом снижается – сейчас в больницах остаются 1,3 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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