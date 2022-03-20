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Правительство РФ расширило доступ к социальным контрактам для уволенных после 1 марта

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта, сообщает пресс-служба кабмина.

«По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца. На 2022 год устанавливается исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве», – рассказали власти.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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