Правительство РФ расширило доступ к социальным контрактам для уволенных после 1 марта

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта, сообщает пресс-служба кабмина.

«По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца. На 2022 год устанавливается исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве», – рассказали власти.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.