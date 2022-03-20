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Построенное 56 лет назад здание начальной школы в селе Майск отремонтируют за 16 млн руб.

Правительство Иркутской области выделит 16 млн рублей на капитальный ремонт построенного 56 лет назад здания начальной школы в селе Майск Осинского района, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Работы уже начались. Сейчас ведется замена перегородок, кровли, перекрытий и отопления, уже сделано укрепление фундамента. Пока занятия для пяти начальных классов организованы в основном здании школы, но уже с 1 сентября ученики смогут учиться в отремонтированных помещениях.

В 2023 году в селе Майск приступят к капитальному ремонту основного здания школы. Этот объект вошел в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Объем общего финансирования работ составит около 60 млн рублей. Во время капремонта часть детей будет заниматься в обновленном здании начальной школы.

Всего в рамках региональной госпрограммы в Приангарье за счет средств областного и местного бюджетов сейчас проводится капитальный ремонт 25 детских садов и 20 школ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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