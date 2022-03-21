Житель Тайшетского района Максим Баженов погиб во время спецоперации на Украине

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб житель Тайшетского района Максим Баженов.

«Максим Анатольевич Баженов ушел служить из Бирюсинска Тайшетского района. Еще во время срочной службы Максим решил, что хочет и дальше быть защитником своей страны. Не дожидаясь окончания срока, подписал контракт. Друзья знали, если нужна помощь – Максим откликнется. В любое время», – рассказал глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что на Украине погибли 25-летний Роман Лазарев из Черемховского района, 29-летний Алексей Шанаров из Нукутского района, 21-летний житель Чунского района Илья Василенко, 27-летний иркутянин Николай Шумицкий. Кроме того, мэр Братска сообщил о гибели четверых местных жителей: отдали свои жизни, защищая жителей Донбасса, Алексей Бельков, Петр Терешонок, Илья Кубик, Виталий Голубев. В бою под Киевом погиб военнослужащий из Байкальска Александр Стогов, ему было 27 лет. Не стало во время военных действий 20-летнего Павла Хандарова из Усть-Удинского района и 33-летнего Валерия Березовского из Иркутского района.