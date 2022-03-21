Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%

Перерасчет произведут с 1 апреля, сообщает Интерфакс.

«Индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, то есть как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год. С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», – рассказали изданию.

В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Получателями таких пенсий являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.