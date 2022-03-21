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«Точка невозврата»: экономист Клопенко прогнозирует массовый отказ от ценных бумаг США и доллара

«Точка невозврата» для доллара пройдена, финансовый пузырь начинает сдуваться, передает слова экономиста Егора Клопенко агентство «Прайм».

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«Точка невозврата» для доллара, как для единственной резервной и торговой валюты, пройдена, и поиск его замены уже активно идет. О переходе на национальные валюты во взаимных расчетах за последние недели заявили разные страны – от Турции и Бразилии до Китая и Индии. И речь шла не только о расчетах с Россией, но и расчетах с другими странами и между собой, пояснил агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко.

«Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг – нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», – убежден Клопенко.

Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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